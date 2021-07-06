Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
Batman Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
06.07.2021 - 08:46 | Son Güncelleme: 06.07.2021 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : batman üniversitesi,
795629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795629.aspx
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