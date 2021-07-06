Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacak.
İstanbul Kent Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
06.07.2021 - 08:52 | Son Güncelleme: 06.07.2021 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Kent Üniversitesi,
795631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795631.aspx
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