Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvim yayımlandı.

Takvime göre 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacak.