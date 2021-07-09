Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvim yayımlandı.
Takvime göre 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacak.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvim yayımlandı.
Takvime göre 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacak.
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