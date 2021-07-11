Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.
Bitlis Eren Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak
11.07.2021 - 10:09 | Son Güncelleme: 11.07.2021 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Bitlis Eren Üniversitesi,
796180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796180.aspx
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