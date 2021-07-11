Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak
11.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme: 11.07.2021 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu,
796181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796181.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER