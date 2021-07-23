Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacak.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
23.07.2021 - 13:20 | Son Güncelleme: 23.07.2021 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
797452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797452.aspx
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