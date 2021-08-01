Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumlarının sona ermesinin ardından, söz konusu sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

SORU VE CEVAPLARIN YÜZDE 10'U YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

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