Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre öğretim elemanı kadrolarına personel alımı yapılacak.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
03.08.2021 - 09:48 | Son Güncelleme: 03.08.2021 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Rumeli Üniversitesi,
798577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798577.aspx
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