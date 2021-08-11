Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin  muhtelif  birimlerine,  657  sayılı  Kanunun  48  maddesi,  2547  sayılı  Kanunun  31  ve  50/d  maddesi  ile  09.11.2018  tarihli  Resmî Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe giren  “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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