Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.
Balıkesir Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alacak
12.08.2021 - 13:33 | Son Güncelleme: 12.08.2021 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : balıkesir üniversitesi,bik,işe alım,
799606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/799606.aspx
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