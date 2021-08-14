Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

‘Şikayetvar’ verilerine göre devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin çoğu kayıt döneminde üniversitenin öğrenci işlerinin yoğunluğundan şikâyetçi oldu. Devlet üniversitelerinin harç ücretlerine yüksek zam yapması, ödeme ve ders seçimi yapan kişinin ders kaydının aktif görünmemesi diğer şikâyetler…

“İADELER GEÇ YATIYOR”

Araştırmada, gençler vakıf üniversiteleriyle ilgili en çok kayıt ücretlerinin yüksek olmasından şikâyetçi… Kayıt silindikten sonra ücret iadelerinin geç yapılması, öğrenci işlerinin ilgisiz davranması, ödemede yaşanan aksaklıklardan dolayı (mali işlerin onaylamaması gibi) ders seçiminin yapılamaması gençlerin şikâyet ettiği diğer konu başlıkları olurken verilere göre üniversite adaylarının bazı vakıf üniversitelerinin para odaklı çalıştığını düşünüyor.

Vakıf üniversitelerine burslu olarak giren gençlerin şikâyetleriyse farklılaşıyor. Üniversitelerin artı masraflar çıkararak kazanılan burs oranını eritmeye çalışması ve tam ücret alma çabası vakıf üniversitelerinde burslu olarak okuyan öğrencilerin en çok karşılaştığı problem olarak karşımıza çıkıyor.

Üniversite mezunlarının tercihi tekstil mühendisliği Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de mezun olmadan önce işe yerleşme oranı ile tekstil mühendisliği bölümü ilk sırada bulunuyor.

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.