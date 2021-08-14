Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YÖK'ün koordinasyonunda 181 yükseköğretim kurumunun katılımıyla düzenlenen sanal fuarda yükseköğretim kurumlarından temsilciler, canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüştü. Her üniversitenin birden fazla temsilcisinin bulunduğu stantları ziyaret eden öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek temsilcilerle canlı sohbet imkânı buldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Sanal fuarımız, dört gün içerisinde 27 bin 288 kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 131 bin 327 defa ziyaret edildi. 501 bin 131 sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 100 bin 245 stant ziyareti yapıldı. Fuar, adayların bilinçli ve daha doğru bir program ile üniversite tercihi yapmasına büyük katkı sağlayacak. Standı en çok ziyaret edilen 10 üniversite sırasıyla Ankara, Hacettepe, Marmara, Yıldız Teknik, Ege, Bursa Uludağ, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik Üniversiteleri ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" dedi.

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.