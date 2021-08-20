Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından birim amirleri ve il milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAPALI ALANLAR HER GÜN DEZENFEKTE EDİLECEK

"Okulum Temiz Belgesi" koşullarının takip edildiğini, sınıf, kantin, yemekhane ve varsa pansiyon gibi her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek gerekli hijyenin sağlanacağını belirten Özer, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak" dedi.

ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de devreye girdiğini bu yolla il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

Toplantıda, hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkların yanında kısa süre önce yangın ve sel felaketlerini yaşayan illerdeki son hazırlıklar da gündeme geldi.

Okulların onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Özer, il yöneticilerine okulların açılış tarihine kadar hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi.

Bakan detayları açıkladı, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dair merak edilen detayları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni dönemle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer afet bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.