Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacak.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
22.08.2021 - 08:46 | Son Güncelleme: 22.08.2021 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Afyon Kocatepe Üniversitesi,
800614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800614.aspx
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