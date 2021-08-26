Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
26.08.2021 - 08:10 | Son Güncelleme: 26.08.2021 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : uludağ üniversitesi,
801087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801087.aspx
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