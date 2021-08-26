Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile üniversite senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
26.08.2021 - 08:19 | Son Güncelleme: 26.08.2021 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : bursa,uludağ üniversitesi,
801088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801088.aspx
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