Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, geçen sene koronavirüs salgını sebebi ile sekteye uğrayan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı.

Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ile ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu.

YÖK'ün resmi web sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim, yüz yüze başlayacaktır."