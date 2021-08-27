Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, üniversitenin belirlenen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacak.
Sütçü İmam Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak
27.08.2021 - 07:57 | Son Güncelleme: 27.08.2021 - 07:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Sütçü İmam Üniversitesi,
801178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801178.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER