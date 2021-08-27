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Öğretmenlik başvurusunda şartlar genişletildi
27.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 27.08.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: "Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek."
Kaynak: İHA
Etiketler : MEB,formasyon,
801205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801205.aspx
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