Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacak.
Ufuk Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
28.08.2021 - 19:33 | Son Güncelleme: 28.08.2021 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : ufuk üniversitesi,akademi,ilan,bik,
801314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801314.aspx
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