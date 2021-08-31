Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim öğretim tüm kademelerde 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hitapta bulundu. "Aynı idealin farklı cephelerinde birlikte çaba sarf ettiğimiz kıymetli mesai arkadaşlarım" diyerek sözlerine başlayan Bakan Özer, "Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM TEDBİRLERİN ALINDIĞINI BELİRTMEK İSTERİM"

Eğitimin, çocukların en temel ihtiyaçlarından birisi olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Özer, "Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını sözlerimin başında önemle belirtmek isterim. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz. Çocuklarımız sizleri, sizler de çocuklarımızı özlediniz. Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım; uzaktan eğitim, bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez" şeklinde konuştu.

"İŞİNİZE ÇOK YARAYACAĞINA İNANDIĞIMIZ BİR EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLADIK"

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin sorunsuz yönetilebilmesi için bir eğitim programı hazırlandığına dikkat çeken Bakan Özer, şunları kaydetti: Önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için işinize çok yarayacağına inandığımız bir eğitim program hazırladık. Üç gün boyunca sizlere, ‘Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek’, ‘Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları’ ve ‘Covid-19 Salgın Sürecinde Önleyici Tedbirlerin Alınması’ konularında bilgiler verilecek. Bundan sonraki süreçte desteğinizi ve iş birliğinizi esirgemeyeceğinize ve çocuklarımızın parlak bir geleceğe ulaşmaları için üstün bir çaba sergileyeceğinize olan inancım tam. Hepinize en içten başarı dileklerimi sunuyorum.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Önlemlerimiz tamam 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.

YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin gelecek dönemde yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için çağrı: “Aşı olun” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yüz yüze eğitimin öneminden bahsetti. Metintaş, “Bilimin şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız” dedi.