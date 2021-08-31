Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yılın mart ayında Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde eğitim, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak kimi zaman uzaktan, kimi zaman da yüz yüze yürütüldü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Ağustos'ta bakanlık görevini devralmasının ardından tam zamanlı yüz yüze eğitim hazırlıkları 1,5 yılın ardından hız kazandı.

UYUM EĞİTİMİ YARIN BAŞLIYOR

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yarından itibaren 3 gün boyunca uyum eğitimine katılacak.

Öte yandan, bu yılki eğitim öğretim dönemine, 3 Eylül itibarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen de katılacak.

10 SORUDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

1- Türkiye genelinde eğitim alan 18 milyon dolayında öğrencinin tümü için yüz yüze eğitim ne zaman başlatılacak? Yüz yüze eğitim, tam zamanlı mı olacak?

1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Covid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.

2- Okullarda Covid-19 salgınına karşı hangi önlemler alınacak?

Buna göre yüz yüze eğitim başladığında okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri özetle şöyle olacak:

- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrenciler ile aynı ev içerisinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek.

- Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

- Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.

- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

3- Öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin aşı durumları ve PCR sonuçları takip edilecek mi?

Öğrencilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Sadece öğretmenler değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm eğitim çalışanları aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Ancak aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek. Buna karşılık Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

4- Yüz yüze eğitimde okullarda tıbbı maske kullanımında ve sınıfların havalandırılmasında nelere dikkat edilecek?

Okullarda tüm öğrenciler ve öğretmenler okula maske ile gelecek ve okul saatleri boyunca tıbbi maske kullanılacak. Öğrencilerin ders aralarında mümkün olduğu kadar açık alana çıkmaları sağlanacak, bu sırada sınıflar hava akımı oluşturacak şekilde en az 10 dakika havalandırılacak.

5- Okul ders saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin sağlanmasında ve okulların temizliğinde kriterler neler olacak?

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek, sosyal mesafeye dikkat edilecek, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesine özen gösterilecek ve sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak.

Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizlerin açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılması, beslenme saatlerinin mümkün oldukça farklı zamanlara yayılması ve Covid-19 tedbirleri alarak yürütülmesi gerekecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları, ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiklerinin konulması da sağlanacak.

6- Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecek. Bu bilgi formu bir taahhütname midir?

Söz konusu Bilgilendirme Formu'nda bir taahhüt bulunmuyor. Bu belge, velilerin okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgili bilgilendirildiklerine dair bir metin.

7- Mazereti olan öğrencilerin eğitimlerine ilişkin hangi önlemler alınacak?

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

Öte yandan, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.

8- Veli ve ziyaretçilerin okula giriş çıkışlarında hangi önlemler alınacak?

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin, okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

9- Okulların açılmasıyla birlikte kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak mı?

Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Covid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak. Pansiyonlu okullar için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.

10- Birinci dönem ve ara tatillerle ilgili takvim belli mi?

Bakanlığın bu yılın temmuz ayında açıkladığı takvime göre, birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Önlemlerimiz tamam 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.

Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor ​Serdivan Belediyesi, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için çağrı: “Aşı olun” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yüz yüze eğitimin öneminden bahsetti. Metintaş, “Bilimin şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız” dedi.