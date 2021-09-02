Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek üç günlük uyum eğitimi dün başladı. Uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık veriliyor.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanıyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacak.

6 Eylül'de başlıyor: İşte 10 soruda yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek olan yüz yüze uyum eğitimleri yarın başlıyor. Diğer tüm seviyelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ise 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze yürütülecek. İşte 10 soruda Covid-19 döneminde yüz yüze eğitim...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Önlemlerimiz tamam 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.