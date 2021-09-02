Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

2021 YKS’de Sözel Türkiye 1.si olan Hasan Mert ile Sayısal 2.si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.sü Mustafa Bora Köseoğlu Medipol Üniversitesini kazandı. Yapılan incelemede ilk 100’den 15 öğrenci Medipol’ü tercih etti. Uluslararası Tıp Fakültesinin 10 kişilik kontenjanı ise YKS’yi ilk 51’de tamamlayan adaylardan oluştu. Medipol UTF, aynı zamanda Türkiye’deki tüm fakülteler arasında en yüksek taban (536,197) puana sahip fakülte oldu. Rektör V. Prof.Dr. Ömer Ceran “Seçkin öğrencilerin Medipol’ü tercih etmesi, sorumluluğumuzu artırıyor” dedi.

Tercih yapanların yüzde 86’sı üniversiteye yerleşti Matematik testinin öğrencilere zor geldiği YKS’de yapılan analizlere göre, tercihte bulunan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. ÖSYM yatırımları da meyvesini verdi. Sistemde çökme ilk defa yaşanmadı.

YKS'de sıfır çeken 1.137 program var “Sıfırcıların toplam kontenjanı 13 bin 544. Bunların 1.573’ü 2 yıllık, 11.971’i 4 yıllık. Tablonun 6 bin 184’ü devlet, 4 bin 359’u vakıf üniversitesinde. Doğru planlama şart”