Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Aurora “ adı verilen ve beş gün süren konferansa ülke genelinde 100 öğrenci delege olarak katıldı. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Emir Kiriş, Fatih Şengöz, Mehmet Masum Derici, Sait Berat Edemen; İhlas Koleji adına konferansta delege olarak yer aldılar. Pandemi koşullarından dolayı konferansın bu yıl online yapıldığını ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve kulüp danışman öğretmeni Ayşe Ölmez, İhlas Koleji öğrencilerinin konferansta yer aldıkları konular hakkında bilgiler verdi. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Avrupa Gençlik Parlamentosu 26.Ulusal Seçim Konferansı’na katılan öğrencileri ve danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez’i tebrik etti.

İhlas Koleji İngilizce Dil Olimpiyatları’nda Türkiye şampiyonu İhlas Koleji, pandemi dolayısıyla bu yıl online düzenlenen MEFELO’20 (MEF University English Language Olympics) yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

İhlas Koleji TÜBİTAK elemelerine bölge finalisti olarak katılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Alperen Binici’nin "Tarihsel Perspektiften Aşılar ve Aşıların Salgın Hastalıklar Üzerindeki Etkileri" isimli proje çalışması bölge seçmelerine finalist olarak davet edildi.