Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, üniversitenin belirlenen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacak.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
05.09.2021 - 08:44 | Son Güncelleme: 05.09.2021 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi,
802127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802127.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER