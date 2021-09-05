Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
İbn Haldun Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
05.09.2021 - 08:45 | Son Güncelleme: 05.09.2021 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İbn Haldun Üniversitesi,
802128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802128.aspx
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