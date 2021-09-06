Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak.
Iğdır Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
06.09.2021 - 17:21 | Son Güncelleme: 06.09.2021 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : ığdır üniversitesi,
802299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802299.aspx
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