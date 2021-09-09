Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
09.09.2021 - 07:27 | Son Güncelleme: 09.09.2021 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Bilgi Üniversitesi,
802573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802573.aspx
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