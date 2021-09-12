Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 850 bin dersliğin sadece 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydetti.

Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde Covid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitime devam ederken, uyulması gereken kuralların çoğu, faklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"EN GÜVENLİ ORTAM OKULLARDIR"

Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeğinin çok büyük olduğunu dile getiren Özer, "Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor, insanların yaşadığı, etkileşim içinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli vardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulları açmak için, tüm okullarımızda uygulamış olduğumuz kriterleri, nasıl harfiyen yerine getirmeye çalışıyorsak, okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere tüm vatandaşlarımızın uyması çok büyük öneme sahiptir" diye konuştu.

"VAKALARIN ÇOĞU OKUL DIŞI ORTAMDAN KAYNAKLANIYOR"

Okullarda tespit edilen vakaların çoüunun okul içi ortamdan değil, okul dışı ortamdaki bulaştan kaynaklandığını ifade eden Bakan Özer, "Dolayısıyla eğitim sisteminin, Covid-19 salgını ortamında yüz yüze eğitime devam etmesi ve 1.5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulanmasında sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor, toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki, okullarımızı sürekli açık tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla eğitim öğretime devam etsinler hem de psikososyal olarak da özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler" şeklinde konuştu.

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Denizli'de 6 okul karantinaya alındı Denizli'de bir ortaokulda iki öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte sınıf karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan okul sayısı 2'si ortaokul, 4'ü lise olmak üzere 6'ya yükseldi.

Covid'e okulların açılmasının etkisi bu hafta belli olacak Yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayılarında artış yaşanabileceği belirtilirken aşılama konusunda bir türlü istenen seviyeye ulaşılamadı. Aşı sürecini tamamlayanların oranı yüzde 50’yi bulmadı.