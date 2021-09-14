Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, belirlenen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.
İstanbul Galata Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
14.09.2021 - 08:50 | Son Güncelleme: 14.09.2021 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü, 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Galata Üniversitesi,
803140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803140.aspx
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