Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.
Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
14.09.2021 - 08:53 | Son Güncelleme: 14.09.2021 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : maltepe üniversitesi,
803141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803141.aspx
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