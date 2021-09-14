Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
14.09.2021 - 08:56 | Son Güncelleme: 14.09.2021 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
803142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803142.aspx
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