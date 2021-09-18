Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilen konuları değerlendirdi.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

-6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.

-Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor.

AŞILI ÖĞRETMENLERİN SAYISI

-Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

-Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.

İKİLİ EĞİTİME GEÇEN OKULLAR

-200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil.

'HAFTA SONU EĞİTİM GİBİ SİSTEMATİK BİR YAKLAŞIM YOK''

-Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.

VELİ RIZASI OLMADAN ÖĞRENCİYE TEST YOK

Velinin rızası olmadan öğrencilere test yapılmayacak. Öğrencilerin burnundan PCR testi için örnek alınmayacak.

İl milli eğitim müdürlerimiz kalabalık olan okullarda ikili eğitime geçme ders saat süresini kısaltma haftalık yüz yüze eğitim gün sayısını azaltmada tam yetkilidir.

Pandemide en güvenli yer: Okullar Bazı temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül tarihinde 81 ilde, 57 bin 108 okulda yüz yüze eğitime başlandığını hatırlattı. 57 bin 108 okulda 850 bin derslik bulunduğunu kaydeden Özer, sadece 198’inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydetti.

Bakan Özer: Salgın döneminde en güvenli ortam okullardır Milli Eğitim Bakanı Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu vurgulayarak, "Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 döneminde en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir" dedi.

Covid'e okulların açılmasının etkisi bu hafta belli olacak Yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayılarında artış yaşanabileceği belirtilirken aşılama konusunda bir türlü istenen seviyeye ulaşılamadı. Aşı sürecini tamamlayanların oranı yüzde 50’yi bulmadı.