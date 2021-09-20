Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, Üniversitenin belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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