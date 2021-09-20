Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, Üniversitenin belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
20.09.2021 - 09:32 | Son Güncelleme: 20.09.2021 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istanbul rümeli üniversitesi,öğretim üyesi,
803897 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803897.aspx
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