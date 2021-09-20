Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacağını duyurdu.

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