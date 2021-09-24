Türkiye Gazetesi

6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanıldığını anımsatan ve bugün üçüncü haftanın tamamlandığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları kapsamında gittiği Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Herhangi bir sınıfta iki vaka olması halinde eğitime sınıf bazlı ara verildiği belirten Özer, iki doz aşı olan ya da hastalandıktan sonra antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu ifade ederek bu oranın birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğunu belirtti.

BİR SINIFTA İKİ VAKA VARSA YÜZ YÜZE EĞİTİME SINIF BAZLI ARA

Bakan Özer, yüz yüze eğitimde 3'üncü haftayı tamamladıklarını söyleyerek, "Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor. Ara verilen sınıflar 14 gün sonra yüz yüze eğitime devam ediyor. 14 gün ara verildiği zaman öğrencilerimizi kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırladığımız platform üzerinden canlı dersler öğretmenler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan tabletler öğrencilerimize ücretsiz veriliyor" açıklamasını yaptı.

Antalya Valiliğine gelen Bakan Özer’i Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile İl Milli Eğitim Müdürü karşıladı.

"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA YÜKSEK"

6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfın eğitime tekrar başladığını belirten Bakan Özer, "Bu süreçte en büyük avantajımız öğretmenlerimizdeki aşılanma oranı. Şu anda eğitim sistemi içerisinde 1.2 milyon öğretmenimiz hizmet veriyor. Öğretmenlerimizin yüzde 92'si en az bir doz aşı oldu, 2 doz aşı olan ya da hastalanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 86. Bu oranlar birçok Avrupa ülkesinden çok daha yüksek. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde." dedi.

Okula dönen çocuk akran zorbalığı yaşamasın Çocukların online eğitim sonrası yüz yüze eğitim dönemine geçmesiyle birlikte okul ve arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşayabileceğini vurgulayan uzmanlar “İki yıl boyunca evde ebeveynleriyle vakit geçiren, kendi içine dönen çocuğunuz, okulda yüz yüze iletişimde pasif kalabilir. Akran zorbalığı yaşayabilir. Ailelerin geçiş döneminde çocuklarını çok iyi takip etmesi gereklidir” uyarısında bulunuyor.

Pandemide en güvenli yer: Okullar Bazı temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül tarihinde 81 ilde, 57 bin 108 okulda yüz yüze eğitime başlandığını hatırlattı. 57 bin 108 okulda 850 bin derslik bulunduğunu kaydeden Özer, sadece 198’inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydetti.