Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerinin aşılanma oranlarını açıkladı. "Yükseköğretim sistemimiz içerisindeki öğretim elemanlarımızın yüzde 88'i, üniversite öğrencilerimizin de yüzde 65'i, bugün itibarıyla iki doz aşılarını olmuş vaziyette" olduğunu söyleyen Başkan Özvar, “Bu aşı oranlarının bizim 2021-2022 akademik yılında 'yüz yüze eğitim' konusundaki kararlılığımızı desteklediğini ve bu husustaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim” dedi.

“DERSLER BAŞLAMADAN ÖNCE AŞILARINI TAMAMLAYACAKLAR”

Başkan Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranının yüzde 100'e çıkacağına inanıyoruz. Bu kapsamda değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizin "aşı olmaları” büyük önem arz etmektedir. Bütün paydaşlarımıza dersler başlamadan önce aşılarını tamamlayarak, üniversitelerine salgınla mücadelede destek vermelerini rica ederim."

YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Özvar, "1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak. Öğrencilerimizi heyecanla üniversitelerimize bekliyoruz" dedi.