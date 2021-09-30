Türkiye Gazetesi

Ağustos ayında online olarak yapılan Avrupa Gençlik Parlamentosu 26. Ulusal Seçim Konferansı’na İhlas Kolejini temsilen katılan Şengöz ve Edemen, “En İyi Delegeler” arasına girerek Türkiye’yi temsil edecek delege grubuna seçildi.

Delege olarak Avrupa Gençlik Parlamentosuna katılacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Şengöz ve Edemen, henüz konferansa katılacakları ülkeyi seçmediklerini belirterek “Hangi ülke olursa olsun hem Türkiye’yi hem de İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Şengöz ve Edemen’i tebrik etti.

İhlas Koleji, EYP Türkiye’de temsil edildi İhlas Koleji, Avrupa Gençlik Parlamentosu 26.Ulusal Seçim Konferansı’nda (26th National Selection Conference of EYP Turkey ) dört öğrencisiyle temsil edildi.

İhlas Kolejli gençler İngilizce şampiyonu MEFELO’20 (MEF University English Language Olympics) yarışmasına Türkiye genelinde toplam 38 okul ve 180 öğrenci katıldı.