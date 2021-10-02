Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitimcilerin, sanatkârların ve akademik danışmanların iş birliğinde projeler geliştirilen ‘Bilişim Garajı’nın yepyeni online platformu CUMULUS... Platform, çağı yakalayan, teknolojiyle sanatı bir araya getiren, yenilikçi bir öğrenme ekosistemi... Yediden yetmişe herkese hitap ettiklerini ifade eden Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal’a, 'Nedir bu CUMULUS' dedik. Sorularımızı cevaplayan Zerrin Topal şunları söyledi:

TOHUMLARI BU TOPRAKLARDAN

> CUMULUS, pandemide değişen yeni nesil eğitim anlayışının açıkça kanıtladığı ama bizim tohumlarını çok önceden attığımız bir vizyon aslında. Biz 2012 yılından bu yana okullar aracılığıyla 16 yaş altındaki bir milyon çocuğa ve çok sayıda öğretmenimize ulaştık.

> Bizimki aslında hiç bitmeyecek bir yolculuk. Dünyadaki her gelişmeyi takip edip bunları CUMULUS eğitimleri ile insanlarla paylaşmaya devam edeceğiz. CUMULUS teknoloji ve insanlıkla birlikte büyüyen bir proje. Bu da bizim heyecanımızı her daim taze tutuyor.



Bilişim Garajı CEO'su Zerrin Topal

> Bireyleri sadece izleyici ya da dinleyici olarak konumlandırmadan, onların da aktif olarak üretmelerini sağlayarak, yeteneklerini ve becerilerini geliştiriyoruz. Bu ekosistem içerisinde kullanıcıya inovatif ürünleri üretmesi için ihtiyacı olan tasarım, elektronik, kodlama, estetik bilgisi ile girişimcilik becerileri kazandırıyoruz.

DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ

> AR-GE kısmı için 2016 yılından bu yana içerik ve altyapı olmak üzere toplamda 40 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Ülkemizin AR-GE gücü ve insan kaynağı ile ürettiğimiz CUMULUS’ün benzersiz öğrenme ortamını önümüzdeki yıl İngilizce dil desteği ile tüm dünya ile buluşturmayı ve teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyoruz.

> Şu anda ABD ve Silikon Vadisi’nde eğitim teknolojileri komiteleriyle görüşmeler devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde fiziksel olarak da Silikon Vadisi’nde yer alma hayali içerisindeyiz.

>Türkiye’nin en büyük firmaları ile iş birlikleri gerçekleştirdik. 350'den fazla özel okul bizden feyzaldı.

> Ülkemizde gençlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalar bilişim eğitiminden hayli uzaktalar. Sanat eğitimi de sadece fiziki olarak verildiği için ondan da uzaktalar. Biz hem bilişim hem de sanat eğitimlerini birleştirdik. Çocukları teknolojiyle doğan ailelere o aradaki mesafeyi kapatmak için bir nevi mentorluk yapıyoruz. Teknolojiyi

TÜRKÇELEŞTİRİYORUZ

> ‘Kodlama, Tasarım, Elektronik, Görsel Sanatlar, Projeler ve Kuramsal’ başlıkları altındaki toplamda 180 farklı eğitimden ve 1.000’den fazla etkinlikten kendi ilgilerine ve seviyelerine göre seçim yapıp yararlanabilmekteler. 2022 yılı ile birlikte de platforma, kullanıcılarının eğitimler sonrasında yaptıkları ürünleri sergileyerek diğer kullanıcılarla paylaşabilecekleri “sergi özelliği” eklenecek. Herkesin ulaşabileceği fiyatlarla ve mecralarda satışa sunuyoruz. İki yılda 110 bin kullanıcıya ulaşmak istiyoruz.

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