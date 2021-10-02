Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
02.10.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 02.10.2021 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805255.aspx
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