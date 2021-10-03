Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Okullarda uygulanacak yeni temaslı takibi rehberine göre, öğrencilerde uygulanacak karantina süresi 5 gün olarak belirlenirken 5'inci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılacak.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde güncellemeye gitti. Yapılan güncellemeye göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebilecek.

PCR TESTİ YAPILMAZSA 10 GÜN KARANTİNA

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde yer alan ilgili güncelleme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler."

AŞISIZ KİŞİLERDE KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜNE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı, aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin de Covid-19 yakın temaslısı olması halinde semptom takibi yapılarak, herhangi bir semptom gelişmediğinde 10’uncu günde PCR yapılmaksızın karantinasını sonlandırılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Yapılan güncellemede şu ifadeler yer aldı:

“Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin Covid-19 yakın temaslısı olması halinde karantina süresi genel olarak 14 gün önerilmektedir. Bununla birlikte semptom takibi yapılarak, herhangi bir semptom gelişmediğinde 10. günde de kalan günlerde maske ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir. Karantinanın 10. günde sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz.”

En az iki doz aşı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberine göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.

Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi'nde yeni güncelleme Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncelleniyor. Yapılması planlanan son güncelleme ile aşı şemasını tamamlamış veya son 6 ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerde yakın temaslı uygulaması ile varyant suşlarla PCR pozitif olan kişilerde izolasyon uygulamaları değişecek.