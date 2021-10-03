Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
03.10.2021 - 17:28 | Son Güncelleme: 03.10.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805355.aspx
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