Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
zmir Demokrasi Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor
03.10.2021 - 17:43 | Son Güncelleme: 03.10.2021 - 17:55
Türkiye Gazetesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
805358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805358.aspx
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