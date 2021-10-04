Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
04.10.2021 - 17:28 | Son Güncelleme: 04.10.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805469.aspx
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