Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | İSTANBUL

Gazetemizin geçtiğimiz günlerde “1.200 TL’ye ek kaynak mı olur?” diyerek gündeme getirdiği ve çok tartışılan eğitimin kanayan yarası ‘yardımcı kaynak’ için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir adım attı.

Bakanlık, bütün sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bakanlığın resmî sitesinden ücretsiz erişime açıldı. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

1.200 liraya ek kitap mı olur? Yüz yüze eğitimin başlaması ile çocuğu okula giden her ailenin dilinde şu günlerde ‘ek kaynak’ var. Öğrencilere ek kitap listeleri verilmeye başladı. Veliler ek külfetten, öğretmenler kitapların yetersizliğinden şikâyetçi...

Destek paketinde bütün sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN KİTAPLARI GÜNCELLENDİ

8. sınıftaki öğrencilerin 2022’de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1.375 soru yer alıyor. Bakanlık ilk defa 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular da yayımladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Bir taraftan salgın şartlarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler” dedi.

Öğrenciye 'yardımcı kaynak' aldırılamaz Türkiye gazetesinin gündeme getirdiği okullarda yardımcı kaynak dayatması haberi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 'dur' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ek kaynak' uyarısı Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği resmi yazıda, bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçlarının öğrencilere aldırılmayacağını hatırlatarak, velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtildi.