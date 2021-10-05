Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
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Dicle Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor
05.10.2021 - 14:52 | Son Güncelleme: 05.10.2021 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Etiketler : öğretim görevlisi,
805561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805561.aspx
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