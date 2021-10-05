Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacağını duyurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alıyor
05.10.2021 - 15:11 | Son Güncelleme: 05.10.2021 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 10 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
805563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805563.aspx
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