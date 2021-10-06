Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
06.10.2021 - 17:19 | Son Güncelleme: 06.10.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805697.aspx
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