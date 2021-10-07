Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 07.10.2021 - 21.10.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekte olduğunu duyurdu.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 öğretim üyesi alıyor
07.10.2021 - 15:37 | Son Güncelleme: 07.10.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805797.aspx
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